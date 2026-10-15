Sofyan Amrabat a un avis très clair sur Jofre Torrents après Hajduk Split-Ajax

Sofyan Amrabat est très déçu par la défaite de l’Ajax face au Hajduk Split en Ligue Conférence. Après une prestation décevante, marquée par des erreurs individuelles, les Amstellodamois repartent bredouilles de ce premier match.

« Oui, c’est évidemment très frustrant », commence Amrabat au micro de Ziggo Sport. « Je pense que nous avons mal commencé. Portés par leur public fervent, ils ont exercé un pressing haut, avec beaucoup d’énergie. Ensuite, nous nous sommes procuré une énorme occasion, qu’il fallait concrétiser. C’est un scénario qui se répète un peu trop souvent pour nous ces derniers temps. »

Amrabat fait référence à l’énorme occasion de Tolu Arokodare à la 7e minute. Après un sprint puissant, l’attaquant s’est retrouvé seul face au but, mais a trop hésité. « Si tu la mets, c’est un tout autre match. Et finalement, on encaisse ensuite un but sur une perte de balle de notre part », regrette Amrabat.

« En seconde période, je pense que nous avons pris le contrôle du match, créé des occasions et marqué un beau but. Nous avions la dynamique pour nous, mais ils se sont alors mis à lancer des feux d’artifice. Je pense que c’était malin de leur part. Ça a cassé le rythme du match. »

Amrabat est alors interrompu par le journaliste Wytse van der Goot, qui lui rappelle que le score était déjà de 2-1 au moment de l’interruption. « Oui, c’est vrai. Je pense qu’il ne faut pas non plus rejeter la faute sur les autres », reconnaît-il.

Il ne veut donc pas accabler Jofre Torrents, qui s’est notamment retrouvé en grande difficulté sur le but du 2-1. « C’est dur pour lui. Il travaille très dur à l’entraînement et s’entraîne très bien. C’était son premier match, donc nous ne lui en voulons pas. Nous aurions dû réagir collectivement pour réparer son erreur, mais nous ne l’avons pas fait. »

« En ce moment, la réussite n’est pas de notre côté. Si vous regardez le match du PSV le week-end dernier, Heerenveen s’est aussi procuré une énorme occasion… Nous sommes dans une mauvaise passe. Contre nous, ils l’auraient mise, alors que contre le PSV, elle n’est pas rentrée et le PSV a gagné. C’est peut-être aussi une question de chance. »

« Mais ça ne doit pas être une excuse. Nous devons faire mieux et ne pas nous retrouver dans de telles situations. Nous devons simplement travailler très dur, c’est clair. Vous voulez que j’abandonne maintenant ? », lance-t-il, piqué au vif. « La saison est encore longue. Nous devons affermir notre confiance et travailler d’arrache-pied. Il faut se réveiller, car rien n’est encore joué. »