Comment regarder Sochaux - Dunkerque avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP digne de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

Ligue 2 - Journée 13 23 nov. 2026 - 14:45 Stade Auguste Bonal

Sochaux reçoit Dunkerque au Stade Auguste Bonal, à Montbéliard, pour une rencontre de Ligue 2 qui revêt une réelle importance pour les deux clubs alors que la saison entre dans sa dernière partie.

L’équipe de Vincent Hognon traverse une période difficile et espère retrouver ses repères à domicile pour enrayer une mauvaise série qui l’a laissée dans la seconde moitié du classement. Sochaux a perdu quatre de ses cinq derniers matches de championnat, une série qui accentue la pression sur les joueurs comme sur le staff technique.

Dunkerque arrive dans une meilleure dynamique et occupe la dixième place du classement sous la direction de Pierre Webo. Le club du Nord a montré ses qualités en battant Guingamp 3-0 lors de sa dernière sortie en championnat, même si son élimination en Coupe de France face à Quevilly le week-end dernier a quelque peu tempéré l’optimisme autour du club.

Pour Sochaux, l’urgence est évidente. Le soutien du public au Stade Auguste Bonal peut peser, mais les résultats sur le terrain n’ont pas confirmé cet avantage ces dernières semaines. Hognon aura besoin d’une réaction de ses joueurs.

Le Dunkerque de Webo a montré qu’il pouvait battre les équipes proches de lui au classement, et une victoire lui permettrait de s’installer plus confortablement en milieu de tableau. Malgré son irrégularité en coupe, ses résultats en championnat lui donnent des raisons d’être confiant.