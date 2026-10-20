Au plus haut niveau du football, le jeu se déroule à un rythme effréné. Entre la vitesse, les duels physiques et la pression incessante, tout peut se brouiller sur le terrain.

Pour des joueurs et joueuses d’élite comme Harry Kane, Mohammed Kudus, Romeo Lavia et Lexi Lloyd-Smith, le bruit s’efface, le jeu ralentit et le sang-froid prend le dessus.

Pour aider les joueurs à retrouver cette lucidité lorsque le match s’emballe, Skechers Football a officiellement dévoilé la collection Beyond Illusion Pack, qui propose un nouveau coloris saisissant pour les modèles SKX_2 Elite FG et Razor 2 Elite FG.

Conçue autour d’un principe fondamental, celui que le confort change tout, la collection puise son inspiration visuelle dans la beauté des vastes étendues désertiques. Elle associe des tons sable chauds à des reflets dorés métalliques, à des touches de bleu opale évoquant une oasis et à un gris profond qui ancre l’ensemble.

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Conçue pour les joueurs capables de changer le cours d’un match grâce à leur toucher et à leur vision du jeu, la SKX_2 Elite FG mise sur une maîtrise optimale du ballon. Elle est dotée d’une tige Fitknit repensée, qui épouse naturellement la forme du pied pour offrir un maintien adaptatif et un confort respirant. Les détails de surface Precision Strike Control permettent, eux, d’optimiser chaque contrôle, chaque passe et chaque frappe.

Sous le pied, l’amorti Hyper Burst Pro assure une protection réactive contre les chocs. Le laçage incliné s’adapte à différentes formes de pied, tandis qu’une nouvelle semelle extérieure multidirectionnelle offre une adhérence maximale dans les changements de direction serrés.

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Destinée aux ailiers et aux attaquants qui misent sur des accélérations explosives, la Razor 2 Elite FG, légère, est conçue pour la vitesse pure. Sa plaque en TPU et en fibre de verre, associée à une disposition des crampons inspirée des chaussures d’athlétisme, maximise la propulsion et permet de décélérer rapidement.

Sa tige entièrement en microfibre ne nécessite aucune période de rodage dès la sortie de la boîte, tandis qu’une structure intérieure en tissu ripstop maintient le pied en place pour offrir un contact direct avec le ballon. Les modèles Razor 2 et SKX_2 intègrent également le revêtement en polyuréthane V-Grip de Skechers, qui améliore l’accroche au contact du ballon, ainsi que des éléments en silicone Grip_Fit le long de la doublure pour empêcher le pied de glisser.

Shopping : la collection Skechers Beyond Illusion Pack

Les modèles haut de gamme Skechers Beyond Illusion Elite arrivent officiellement sur les terrains le 19 octobre. Pour les joueurs de tous les niveaux, la gamme complète s’élargit le 23 octobre avec la sortie des collections Academy, Club et Kids Academy. Vous pouvez acheter cette collection de chaussures à crampons directement sur le site de Skechers.



