Partager Suivez GOAL sur Google

L'Espagnol Pep Guardiola, ancien entraîneur de Manchester City, est entré dans le cercle des candidats pour prendre en charge la sélection des États-Unis, en remplacement de l'Argentin Mauricio Pochettino, qui se prépare à partir pour diriger Manchester United, selon des rapports de presse.

Publicité

Mauricio Pochettino est associé à la possibilité de prendre les rênes de Manchester United en remplacement de Michael Carrick, après être parvenu, selon les informations, à un accord verbal avec le club anglais ce mercredi, dans un contexte où l'on s'attend à ce que son arrivée soit finalisée dans les prochains jours et à ce que Carrick soit informé de son limogeage avant la fin de la semaine.

La direction de Manchester United a décidé de se séparer de Carrick durant la trêve internationale actuelle, en raison des résultats décevants obtenus par l'équipe, qui n'a signé que deux victoires lors de ses dix derniers matchs de Premier League, malgré son match nul spectaculaire 4-4 face à Aston Villa.

Carrick avait pris ses fonctions en janvier dernier en remplacement du Portugais Ruben Amorim, avant d'obtenir un contrat de deux ans en mai, après avoir conduit l'équipe à la troisième place et à la qualification pour la Ligue des champions. Mais le recul des résultats a replongé son avenir dans l'incertitude.

Malgré ses déclarations assurant qu'il n'envisageait pas de démissionner après le match nul face à Aston Villa, les informations font état de la volonté de la direction de Manchester United de régler le dossier du nouvel entraîneur avant la rencontre contre Liverpool à Anfield le 22 novembre.

Publicité Publicité

L'arrivée de Pochettino à Old Trafford placerait la Fédération américaine de football devant la nécessité de chercher un nouvel entraîneur pour la sélection, ce qui pourrait se produire après les deux matchs attendus face à Haïti, samedi et mercredi prochains.

Related Topics

Le journal « The Athletic » a indiqué que les responsables de la sélection américaine ont déjà commencé à discuter des noms susceptibles de succéder à Pochettino, et Guardiola se distingue comme l'une des principales cibles, voire comme une cible prioritaire dans le processus de sélection.

Selon le rapport, le nom de l'entraîneur espagnol a circulé en interne à différents niveaux du processus de recherche du nouveau directeur technique, dans un contexte d'intérêt américain pour engager l'un des plus grands entraîneurs du football mondial.

Publicité

Bien que Guardiola, âgé de 55 ans, ne soit pas pressé de revenir au coaching, le rapport souligne qu'il a toujours manifesté de l'intérêt pour l'idée de travailler aux États-Unis, ce qui pourrait rendre l'offre américaine attrayante à ses yeux.

En juillet dernier, Guardiola avait refusé l'opportunité d'entraîner la sélection d'Italie, à la suite de discussions avec la Fédération italienne de football.

Publicité

Giovanni Malagò, président du Comité olympique italien, a déclaré dans des propos au journal « La Repubblica » : « Pep a été franc. Il a pris une pause, en partie pour des raisons familiales, mais s'il devait vivre une quelconque expérience d'entraîneur, il l'aurait fait avec nous. »

Guardiola a quitté Manchester City à la fin de la saison dernière, après avoir passé dix ans avec l'équipe, durant lesquels il a remporté 20 titres, avant de prendre le poste d'ambassadeur mondial du City Football Group (CFG). Il est donc éloigné du coaching depuis environ six mois.

Publicité

Malgré son éloignement des bancs de touche, la possibilité de vivre une nouvelle expérience avec la sélection des États-Unis pourrait représenter un défi différent pour l'entraîneur espagnol, qui n'a toujours pas fixé la date de son retour au travail.