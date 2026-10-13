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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images
SID
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Six changements dans l’équipe du Bayern Munich face au Viking Stavanger

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Comme prévu, le grand talent Jonas Urbig sera dans les buts du Bayern Munich en Ligue des champions face à Viking Stavanger (21 h sur Prime Video).

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Le joueur de 23 ans remplace Manuel Neuer, diminué, sur le terrain synthétique inhabituel de la Lyse Arena. Malgré sa blessure au pied, le gardien de 40 ans prend place sur le banc des Munichois.

Après le match nul 2-2 contre le FC Augsbourg, l’entraîneur Vincent Kompany modifie son équipe à six postes face aux Norvégiens. Aux côtés d’Urbig, Min-Jae Kim, Nathaniel Brown, Konrad Laimer, Tom Bischof et Lennart Karl figurent dans le onze de départ du club le plus titré d’Allemagne. Neuer, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic et Ismael Saibari débutent sur le banc.

La composition du Bayern Munich :

  • Urbig - Laimer, Kim, Tah, Brown - Kimmich, Bischof - Karl, Olise, Diaz - Kane. Entraîneur : Kompany