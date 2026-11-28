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Le Real Madrid a subi un sérieux revers dans la course au titre en Espagne.

Après dix victoires consécutives toutes compétitions confondues, l'équipe de stars entraînée par Jose Mourinho s'est inclinée 1-2 (0-1) face au Deportivo Alavés devant ses supporters médusés au Bernabéu. Le Real a ainsi manqué l'occasion de revenir provisoirement à hauteur du leader et grand rival, le FC Barcelone.

Avec cette troisième défaite de la saison, le Real Madrid est même passé derrière son rival madrilène, l'Atlético, contre lequel il avait subi son dernier revers le 20 septembre.

L'Atlético s'était auparavant imposé 3-2 (3-1) sur le terrain du FC Elche et compte désormais 34 points, soit un de plus que le Real. Le FC Barcelone (36 points) et son entraîneur Hansi Flick se déplaceront dimanche (16h15, sur DAZN) chez le Deportivo La Corogne.

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Jude Bellingham obtient d'abord un penalty

Toni Martinez (22e) et Angel Perez (61e) ont créé l'énorme surprise. Kylian Mbappe a marqué pour le Real (69e), avant que Jude Bellingham ne soit expulsé pour un deuxième carton jaune après une simulation dans la surface de réparation (88e). L'arbitre Cesar Soto Grado avait d'abord accordé un penalty, mais après avoir visionné les images, il a finalement sanctionné la star du Real Madrid et lui a adressé son deuxième carton jaune de la rencontre.

L'arbitre a manifestement estimé qu'il était établi que Bellingham était tombé lors de son duel avec Nicolas Valentini, d'Alavés, sans intervention de son adversaire.