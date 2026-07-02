Le gardien de l’équipe d’Espagne Unai Simón a établi un nouveau record de minutes sans encaisser de but en Coupe du monde, signant ainsi une performance historique.

La sélection espagnole a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en battant l’Autriche 3-0.

Mikel Oyarzabal a ouvert le score à la 36^e minute, en profitant d’un centre précis de Marc Cucurella qu’il a habilement converti en but.

En seconde période, la « Roja » a maintenu son emprise et Pedro Porro a doublé la mise (66^e) d’une tête puissante sur un centre décisif d’Alex Baena.

Juste avant le coup de sifflet final, Oyarzabal a conclu le festival en signant son doublé et le troisième but des siens, validant définitivement le billet des siens pour le tour suivant.

Selon les données d’Opta, Simon a accumulé 519 minutes consécutives sans encaisser de but avec la Roja en Coupe du monde, gravant ainsi son nom en lettres d’or dans les annales de la compétition.

Avec ce total, le portier de l’Athletic Bilbao efface l’ancien record (517 minutes) détenu depuis des décennies par la légende italienne Walter Zenga.

Cet exploit atteste de la régularité de Simon avec la « Roja » et de sa capacité à apporter confiance et solidité à la défense lors de la plus grande compétition de football.