Le défenseur serbe d'Al-Ittihad, Jan-Carlo Simić, a imputé aux erreurs individuelles la responsabilité de la défaite de son équipe face à Al-Hilal sur le score de 3-2, lors du Clasico de la huitième journée de la Saudi Pro League, assurant que cette défaite ne déterminerait pas le cours de la saison, compte tenu du grand nombre de matches restants et de la possibilité de corriger les erreurs.

Simić a déclaré, à l'issue de la rencontre, que le Clasico constitue l'une des plus grandes affiches en Arabie saoudite et en Asie, ce qui impose une forte pression sur les deux équipes, soulignant qu'Al-Ittihad n'avait pas obtenu le résultat qu'il escomptait.

Il a ajouté que les erreurs individuelles étaient à l'origine des buts encaissés, expliquant que les petits détails font la différence dans les grandes rencontres, en particulier face aux équipes solides, ce qui impose de travailler à les corriger au cours de la période à venir.

Le défenseur d'Al-Ittihad, âgé de 21 ans, a insisté sur le fait que la défaite n'affecterait pas les ambitions de l'équipe cette saison, assurant que le travail sérieux se poursuivrait et que l'équipe était sur la bonne voie.

Simić a conclu ses déclarations en insistant sur la nécessité de surmonter rapidement la défaite, en analysant ses causes et en récupérant en vue du prochain match, prévu dans deux ou trois jours.