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L’Argentin Diego Simeone a signé un exploit historique inédit en Liga. Il est devenu l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la compétition après avoir mené l’Atlético de Madrid à la victoire face à Getafe (3-0), dimanche, au Coliseum. Il bat ainsi le record détenu par Luis Aragonés, légende du club, et s’installe seul en tête du classement des entraîneurs les plus victorieux de l’histoire de la Liga.

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Selon le quotidien français L’Équipe, Simeone, à la tête de l’Atlético de Madrid depuis 2011, a porté son total à 345 victoires en Liga, dépassant ainsi Luis Aragonés, resté bloqué à 344 succès. « El Cholo » devient le nouveau détenteur du record, lui qui a déjà inscrit son nom parmi les entraîneurs qui ont laissé une empreinte exceptionnelle dans l’histoire du football espagnol et conduit leurs clubs vers un haut niveau de stabilité et de compétitivité.

Cet exploit intervient quelques jours après une première occasion manquée de battre le record, lors du choc entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone, le 8 novembre, au Wanda Metropolitano. Mais les Madrilènes s’étaient inclinés deux buts à un face au leader du championnat, repoussant à l’après-trêve internationale la célébration du technicien argentin, avant qu’il ne mène sa mission à bien contre Getafe.

Simeone n’a pas eu besoin de disputer autant de matchs qu’Aragonés pour atteindre le sommet : il a remporté ses 345 victoires en 567 rencontres de Liga, alors que son regretté prédécesseur avait signé 344 succès en 756 matchs, assortis de 123 nuls et 99 défaites. Un écart qui souligne la différence du nombre de rencontres nécessaires à chacun pour atteindre ce total de victoires et qui donne une valeur supplémentaire, en termes de chiffres et de statistiques, à la performance de l’entraîneur de l’Atlético de Madrid.

Dépasser Aragonés revêt une importance particulière pour Simeone, compte tenu de la place considérable qu’occupe le défunt entraîneur dans l’histoire de l’Atlético de Madrid. Figure emblématique du club, aussi bien comme joueur que comme technicien, son nom est indissociable de l’identité du club madrilène et il est resté une référence pour les supporters pendant de longues années. Lui ravir ce record constitue donc une étape exceptionnelle dans la carrière de l’entraîneur argentin, bien plus qu’une simple ligne de plus dans ses statistiques.

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Depuis sa prise de fonctions en 2011, Simeone a su remodeler la personnalité de l’Atlético de Madrid et en faire un prétendant permanent aux titres nationaux et européens. Il s’est appuyé sur un collectif solide, une grande discipline tactique et une capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. Autant de facteurs qui ont permis à l’équipe de rester dans la course aux trophées et qui ont fait du technicien argentin l’une des figures les plus influentes de l’histoire moderne du club, lui qui a dépassé le cadre des performances individuelles pour bâtir un projet sportif sur la durée.