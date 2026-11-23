L’Argentin Diego Simeone a signé un exploit historique inédit en Liga. Il est devenu l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la compétition après avoir mené l’Atlético de Madrid à la victoire face à Getafe (3-0), dimanche, au Coliseum. Il bat ainsi le record détenu par Luis Aragonés, légende du club, et s’installe seul en tête du classement des entraîneurs les plus victorieux de l’histoire de la Liga.
Selon le quotidien français L’Équipe, Simeone, à la tête de l’Atlético de Madrid depuis 2011, a porté son total à 345 victoires en Liga, dépassant ainsi Luis Aragonés, resté bloqué à 344 succès. « El Cholo » devient le nouveau détenteur du record, lui qui a déjà inscrit son nom parmi les entraîneurs qui ont laissé une empreinte exceptionnelle dans l’histoire du football espagnol et conduit leurs clubs vers un haut niveau de stabilité et de compétitivité.
Cet exploit intervient quelques jours après une première occasion manquée de battre le record, lors du choc entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone, le 8 novembre, au Wanda Metropolitano. Mais les Madrilènes s’étaient inclinés deux buts à un face au leader du championnat, repoussant à l’après-trêve internationale la célébration du technicien argentin, avant qu’il ne mène sa mission à bien contre Getafe.
Simeone n’a pas eu besoin de disputer autant de matchs qu’Aragonés pour atteindre le sommet : il a remporté ses 345 victoires en 567 rencontres de Liga, alors que son regretté prédécesseur avait signé 344 succès en 756 matchs, assortis de 123 nuls et 99 défaites. Un écart qui souligne la différence du nombre de rencontres nécessaires à chacun pour atteindre ce total de victoires et qui donne une valeur supplémentaire, en termes de chiffres et de statistiques, à la performance de l’entraîneur de l’Atlético de Madrid.
Dépasser Aragonés revêt une importance particulière pour Simeone, compte tenu de la place considérable qu’occupe le défunt entraîneur dans l’histoire de l’Atlético de Madrid. Figure emblématique du club, aussi bien comme joueur que comme technicien, son nom est indissociable de l’identité du club madrilène et il est resté une référence pour les supporters pendant de longues années. Lui ravir ce record constitue donc une étape exceptionnelle dans la carrière de l’entraîneur argentin, bien plus qu’une simple ligne de plus dans ses statistiques.
Depuis sa prise de fonctions en 2011, Simeone a su remodeler la personnalité de l’Atlético de Madrid et en faire un prétendant permanent aux titres nationaux et européens. Il s’est appuyé sur un collectif solide, une grande discipline tactique et une capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. Autant de facteurs qui ont permis à l’équipe de rester dans la course aux trophées et qui ont fait du technicien argentin l’une des figures les plus influentes de l’histoire moderne du club, lui qui a dépassé le cadre des performances individuelles pour bâtir un projet sportif sur la durée.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.