Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-POR-LIGA-BENFICA-BRAGAAFP

Traduit par

Silva en tête… Pourquoi Mourinho a-t-il été écarté de la « facture cachée » du Real Madrid ?

Mercato
Real Madrid
B. Silva
Ibrahima Konaté
D. Dumfries
M. Cucurella
J. Mourinho
Espagne
Portugal
France
Pays-Bas

Pourquoi le Real Madrid est-il contraint de payer 173 000 euros ?

Alors que le Real Madrid s’apprête à entamer une nouvelle saison ambitieuse, le club merengue doit régler une facture inattendue qui met en lumière les coûts cachés des grands transferts.

Le Real Madrid devra verser 173 428,50 euros à la Fédération royale espagnole de football (RFEF), au titre de trois de ses quatre transferts officiellement annoncés en vue de la nouvelle saison.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », cette somme correspond aux frais d’enregistrement initiaux obligatoires que doivent régler tous les clubs de première et deuxième divisions lors de l’inscription d’un nouveau joueur.

Les trois transferts concernés sont ceux du Portugais Bernardo Silva, du Français Ibrahima Konaté et du Néerlandais Denzel Dumfries. Quant à l’Espagnol Marc Cucurella, il échappe à cette règle bien qu’il s’agisse de son premier passage au Real Madrid, car il a déjà évolué en Liga sous les couleurs de Getafe avant de partir pour l’Angleterre.

En Liga, chaque joueur découvrant le championnat coûte 57 809,50 euros de droits d’enregistrement. Au total, le Real Madrid doit donc débourser près de 200 000 euros pour ces trois contrats.

La même règle s’applique au retour de José Mourinho, qui a déjà dirigé le Real Madrid pendant deux saisons et demie : son retour est exempté de certains frais supplémentaires imposés aux nouveaux entraîneurs.

Ces frais, généralement invisibles pour le grand public, rappellent que tout transfert dans le football entraîne des coûts cachés, au-delà du prix du joueur et de son salaire.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google