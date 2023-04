Sifflets, huées, énervement : Nouvel altercation entre Andy Delort et La Beaujoire

Toujours muet en Ligue 1 avec Nantes, Andy Delort a été sifflé par son public avant de rentrer au vestiaire. Retour sur un match fou contre Monaco.

Dans ce genre de situations, on ne peut pas parler d'histoire d'amour. Débarqué à Nantes cet hiver en provenance de Nice où il ne performait pas, Andy Delort n'a jamais été vraiment accepté par le public de La Beaujoire. Et son mutisme en Ligue 1 n'a pas aidé la relation qui s'est définitivement cassée ces dernières semaines. Ce dimanche, l'attaquant algérien a été sifflé par tout le stade lors de son remplacement. Retour sur une nouvelle altercation à Nantes au coeur d'un match fou contre Monaco.

Sifflé et hué, Delort rentre au vestiaire

Les performances mitigées d'Andy Delort sous le maillot nantais ont créé une tension entre le joueur et son public. Et si l'attaquant algérien a permis à son club d'atteindre les demis-finales de la Coupe de France grâce à un doublé contre Lens, l'accalmie n'a pas duré longtemps. Remplacé à la 59ème minute par Mostafa Mohamed lors de la réception de Monaco de ce dimanche après-midi, Andy Delort a quitté le terrain sous les sifflets du public de La Beaujoire.

Excédé, l'international algérien, qui n'a toujours pas inscrit le moindre but en Ligue 1 pour les Canaris, est directement rentré au vestiaire. Une fois calmé, il a fait son retour sur le banc quelques minutes plus tard d'où il a pu assister à la remontada de son équipe grâce à une excellente performance de son remplaçant.

Une histoire de corners et de remontada

Au coup d'envoi, les Canaris se retrouvaient dans une situation paradoxale. D'un côté, les hommes d'Antoine Kombouaré ont décroché leur ticket pour la finale de la Coupe de France et défendront leur titre. De l'autre, les Nantais n'ont pris que 2 points sur leurs 6 dernières rencontres de Ligue 1 et ont impérativement besoin de points pour ne pas vivre le stress de la lutte pour le maintien où tous les concurrents sont en forme.

Et la mauvaise forme nantaise se confirme en première mi-temps. Dominés par des Monégasques qui pouvaient provisoirement grimper à la quatrième place, les locaux craquent à deux reprises en l'espace de neuf minutes seulement. Sur un corner de Caio Henrique, Axel Disasi prend le dessus sur Jean-Charles Castelletto et enchaîne un contrôle de la poitrine puis une reprise de volée du gauche qu'il catapulte dans le plafond du but d'Alban Lafont (21e). Sur un nouveau corner d'Henrique, Lafont loupe ensuite complètement sa sortie et prolonge le ballon sur le dos d'Eliot Matazo qui le pousse dans le but vide (30e).

Il faut attendre les changements offensifs de Kombouaré à l'heure de jeu pour Nantes relève la tête et ne fasse verser la rencontre dans la folie. Sur un corner encore, Ludovic Blas dépose un superbe ballon vers Mostafa Mohamed qui saute plus haut que la défense et smatche une tête dont le rebond trouve Alexander Nübel (65e). Les deux remplaçants font directement la différence. Mieux, écarté par un Mohamed jusqu'au-boutiste, Quentin Merlin dépose un superbe centre sur la tête de Ludovic Blas qui égalise au second poteau (78e). L'attaquant égyptien, qui a pris la place de Delort, pense même offrir la victoire à son équipe mais il est signalé hors-jeu à juste titre. Les deux équipes se quittent finalement sur un match nul qui n'arrange personne.