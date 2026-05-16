« Si Rob Dieperink souhaite contester une décision, c’est à l’arbitre Danny Makkelie qu’il doit s’adresser. »

Vendredi soir, l’émission « Vandaag Inside » a réagi aux révélations concernant l’arbitre Rob Dieperink. Johan Derksen, René van der Gijp et Hélène Hendriks ont commenté l’affaire.

Derksen a ouvert le bal : « Si cet arbitre veut draguer quelqu’un, qu’il drague Danny Makkelie, pas un jeune dans un hôtel. »

Hendriks a ensuite rappelé que l’affaire avait été classée sans suite. Derksen a alors insisté : « Il a quand même fait des avances. On ne porte pas plainte pour ça si on n’a pas reçu une petite tape sur les fesses. »

Van der Gijp, lui, préfère ne pas s’étendre sur le sujet : « Je suis bien content d’être né à une autre époque, sans téléphones portables. Je pense que j’aurais passé quatre fois par semaine dans un fourgon de police. »

« Il faut rester prudent, rappelle Hendriks. On peut être interpellé puis renvoyé aussitôt. Une photo aurait circulé, mais le dossier a été classé sans suite, et très vite. Ça m’interroge. »

Derksen en doute. « C’est lui la victime. S’il n’a rien fait, c’est très injuste. Je pars du principe qu’il s’est passé quelque chose, car on ne porte pas plainte pour rien, juste pour s’amuser. »

« Si ce n’est pas vrai, la situation est très grave, car il est marqué à vie et se fait huer ou insulter dans tous les stades. C’est extrêmement sérieux. Aujourd’hui, chaque incident provoque des réactions hystériques », conclut Derksen.