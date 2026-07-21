La légende suédoise Zlatan Ibrahimović a adressé de vives critiques à l'Argentin Leandro Paredes en raison de son comportement agressif lors de la finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne, avant de surprendre tout le monde en annonçant sa retraite de consultant télé après une expérience qui n'aura duré qu'un mois et demi.

Ibrahimović a déclaré sur la chaîne « Fox Sports », en commentant l'agressivité de Paredes envers Eric García et Gavi : « Paredes peut être content qu'un joueur comme moi ne soit pas sur le terrain. Si j'avais été là, je lui aurais donné un coup de tête et j'aurais été expulsé. C'est un comportement peu professionnel de sa part. »

L'ancien joueur du Barça, de la Juventus, de Milan, du Paris Saint-Germain et de Manchester United ne s'est pas contenté de critiquer l'Argentin : il a également visé les joueurs espagnols pour ne pas être intervenus afin de protéger leurs coéquipiers sur la pelouse du MetLife Stadium, déclarant : « Je ne sais pas ce que font les joueurs espagnols ?! Ils se contentent de regarder un autre joueur frapper son coéquipier. »

Dans un moment surprenant, Ibrahimović, 44 ans, a profité de l'occasion pour annoncer sa retraite du métier de consultant télé, adressant un mot d'adieu à ses collègues du studio : « J'ai beaucoup parlé au cours du dernier mois et demi, mais ce seront là mes derniers mots. Alexi (Lalas), Thierry (Henry), Rebecca (Lowe), merci à vous. »

La star suédoise, qui a brillé dans son nouveau rôle de consultant durant le Mondial, a ajouté : « Ce fut un plaisir de partager ce studio avec vous. Je remercie aussi Fox, les États-Unis et tous ceux qui ont regardé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. C'est ma dernière venue en studio ; pour moi, ce fut la première et la dernière fois. »

Ibrahimović tire ainsi le rideau sur une expérience courte mais controversée dans le monde du commentaire télévisé, laissant sa marque habituelle de franchise et d'audace qui a caractérisé sa carrière footballistique exceptionnelle.