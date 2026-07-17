Shaqueel van Persie portera un maillot susceptible de ravir son père, Robin

Vendredi matin, le Feyenoord a officiellement dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la saison 2026/2027. Les Rotterdamois évolueront donc à l’extérieur dans une tenue bleu clair.

Ce nouveau maillot extérieur rend hommage à la saison 2001/02, couronnée de succès, au cours de laquelle le club, sous la houlette de Bert van Marwijk, avait remporté la Coupe UEFA.

Shaqueel van Persie évoluera donc dans une tenue inspirée des années où son père, Robin, a posé les bases d’une carrière couronnée de succès.

Conçu par l’équipementier Castore, le short blanc et les chaussettes bleu clair complètent cet ensemble aux accents nostalgiques.

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