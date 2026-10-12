L'Espagnol Carlos Alcaraz a quitté le Masters de Shanghai dès le deuxième tour, après sa défaite face au Belge Zizou Bergs en deux manches sèches, une énorme surprise qui a mis fin prématurément au parcours du joueur espagnol et offert à son adversaire l'occasion de prendre sa revanche après sa défaite subie une semaine seulement auparavant.

Bergs, 39e joueur mondial, s'est imposé 7-5, 7-6, profitant de sa constance dans les moments décisifs, tandis qu'Alcaraz a souffert de nombreuses fautes et d'une incapacité à imposer son rythme habituel, quittant ainsi le tournoi sans avoir affiché son meilleur niveau.

Les conséquences de l'élimination d'Alcaraz ne se sont pas limitées à cette défaite à Shanghai : ce résultat a contribué à régler la course à la première place du classement ATP en fin d'année, au profit de l'Allemand Alexander Zverev.

Cette rencontre constituait un nouveau chapitre du duel entre les deux joueurs, qui s'étaient affrontés en huitièmes de finale du tournoi de Tokyo une semaine plus tôt, lorsque Alcaraz s'était imposé sur sa route vers le titre. Mais Bergs a abordé cette confrontation sous un tout autre visage et a réussi à renverser la situation.

La première manche décidée

La rencontre a démarré sur un rythme très serré, les deux joueurs ayant du mal à conclure leurs jeux de service. Certains jeux se sont considérablement étirés, sans qu'aucun des deux ne parvienne à réaliser un break précoce.

Le tournant est intervenu dans le onzième jeu, lorsque Bergs a saisi sa chance pour prendre l'avantage, avant qu'Alcaraz ne peine à gérer le déroulement du jeu et l'état des balles, exprimant sa frustration en lançant : "Je ne peux pas jouer à l'instinct. Je ne peux pas jouer comme ça."

Et malgré la réussite de l'Espagnol à sauver deux balles de set, le joueur belge a maintenu la pression jusqu'à conclure la première manche 7-5, plaçant son adversaire sous une pression supplémentaire.

Alcaraz tente de revenir

Dans la deuxième manche, Bergs a conservé sa concentration, malgré une interruption de près de 9 minutes après son passage au vestiaire, avant de revenir sur le court avec le même rythme.

Alcaraz a souffert d'une baisse d'efficacité et d'un grand nombre de fautes directes, au nombre de 21 contre 7 coups gagnants, tandis que son adversaire a préservé son équilibre et ne lui a offert aucune occasion facile de revenir.

Lorsque la manche a atteint 5-5, Bergs s'est procuré une occasion de break et a su la convertir, plaçant Alcaraz devant un test difficile. Mais l'Espagnol a répliqué en breakant son adversaire dans le jeu suivant, imposant le recours au jeu décisif.

Au moment décisif, Bergs a reprisT l'initiative et a mené dans le tie-break jusqu'à remporter la manche 7-6, signant une victoire précieuse et se qualifiant pour le tour suivant, où il attend le vainqueur du duel entre l'Américain Tommy Paul et le Français Valentin Vacherot.