Serie D : un supporter meurt au stade de Cammarata pendant Kamarat-Akragas, match suspendu

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Tragédie au stade des Salaci de Cammarata, dans la province d’Agrigente. Un supporter est mort après un malaise soudain alors qu’il assistait au match de Serie D entre Kamarat et Akragas, à environ vingt minutes de la fin. Il s’appelait Domenico Sciacchitano et aurait eu 63 ans demain.

Un hélicoptère de secours s’est posé sur place, directement sur le terrain de jeu, et les secours médicaux ont longuement tenté de le réanimer, mais ils n’ont rien pu faire pour lui. L’arbitre a suspendu le match : les minutes restantes seront disputées à une date qui reste à déterminer. Les deux clubs ont exprimé leurs condoléances et leur soutien à la famille.