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En Serie C, les entraîneurs Marco Gaburro, du Desenzano, battu 6-1 à domicile par l’AlbinoLeffe et cinquième en partant de la fin avec 14 points en 15 journées dans le groupe A, et Gaetano Auteri, du Foggia, risquent d’être limogés. Ce dernier s’est incliné 2-1 sur le terrain de la Scafatese dans le groupe C. Le Foggia est avant-dernier du groupe C avec 15 points en 15 journées.

De son côté, l’ancien défenseur de l’AC Milan, Daniele Bonera, envisage de démissionner en raison de désaccords avec la direction néerlandaise de la Pro Vercelli, qui a fait match nul 1-1 face au Novara dans le derby piémontais du groupe A.

En Serie D, le poste de Gaetano Fontana à la Triestina est menacé après une défaite 4-3 à domicile contre le Brian Lignano, malgré une avance de 2-0. La Triestina est cinquième en partant de la fin dans le groupe C.

Karel Zeman retrouve le banc de la Nocerina, qui fait match nul 1-1 à domicile face à la Virtus Francavilla, première du groupe H.

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Dans le groupe I, en attendant de pouvoir prendre place sur le banc, l’ancien gardien Salvatore Soviero dirige l’Enna depuis les tribunes lors de sa victoire 3-2 à domicile contre le Castrumfavara.

Enfin, dans le groupe F, Giovanni Tedesco fait ses débuts comme nouvel entraîneur de la Pietralunghese, battue 2-1 à Termoli.