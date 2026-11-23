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En Serie C, les entraîneurs Marco Gaburro, du Desenzano, risquent d'être limogés (battu 6-1 à domicile par l'AlbinoLeffe), cinquième en partant de la fin et en zone de barrages de maintien avec 14 points en 15 journées dans le groupe A, et Gaetano Auteri, du Foggia, battu 2-1 sur le terrain de la Scafatese dans le groupe C et avant-dernier du groupe C avec 15 points en 15 journées : la résiliation de son contrat est en discussion.

Dans le même temps, l'ancien défenseur de l'AC Milan, Daniele Bonera, envisage de démissionner en raison de désaccords avec la direction néerlandaise de la Pro Vercelli, qui a fait match nul 1-1 face à Novara dans le derby piémontais du groupe A.

En Serie D, Gaetano Fontana est sur la sellette à la Triestina, cinquième en partant de la fin dans le groupe C après sa défaite 4-3 à domicile contre le Brian Lignano, alors qu'elle menait 2-0.

Karel Zeman retrouve le banc de la Nocerina, qui fait match nul 1-1 à domicile contre la Virtus Francavilla, en tête du groupe H.

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Dans le groupe I, en attendant de pouvoir prendre place sur le banc, l'ancien gardien Salvatore Soviero dirige l'Enna depuis les tribunes lors de sa victoire 3-2 à domicile contre le Castrumfavara.

Enfin, dans le groupe F, Giovanni Tedesco fait ses débuts comme nouvel entraîneur de la Pietralunghese, battue 2-1 à Termoli.