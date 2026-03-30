Série C : rejet de la réclamation de Trapani ; la pénalité de -5 points au classement est confirmée

La Cour d'appel fédérale, siégeant en formation plénière, a rejeté le recours de Trapani (Groupe C de Serie C), confirmant l'amende de 1 500 euros et les cinq points de pénalité au classement à purger au cours de la saison en cours, infligés le 9 mars dernier par le Tribunal fédéral national pour des infractions de nature administrative. Le club avait été déféré le 3 janvier dernier à la suite d'un signalement de la Commission indépendante pour la vérification de l'équilibre économique et financier des clubs sportifs. La Cour a également rejeté le recours du Parquet fédéral concernant l'incohérence des sanctions infligées par le TFN à Trapani et à ses dirigeants.

Le recours de Trapani visant à faire annuler la pénalité de huit points au classement infligée en mai 2025 par le TFN pour des infractions de nature administrative et confirmée en juin dernier par la Cour fédérale d'appel a par ailleurs été déclaré irrecevable. (ANSA).