Serie C, les bookmakers choisissent les favorites : Brescia, Spezia et Bari en pole pour la montée

Union Brescia (groupe A), Spezia (groupe B) et Bari (groupe C). Ce sont les principaux favoris, parole de bookmakers, pour la victoire de leurs groupes respectifs en Serie C et donc pour la montée directe en Serie B. Brescia, après quatre matches nuls lors de ses cinq dernières rencontres, occupe actuellement la deuxième place du classement et compte cinq points de retard sur le leader Cittadella. Pour les experts, l’équipe de Corini reste toutefois favorite pour remporter le championnat, puisque sa première place est proposée à 2,00 sur Betflag, tandis que celle de l’équipe vénitienne est cotée à 2,25. Les autres sont très loin, avec la première place en fin de saison d’Ospitaletto et de Trento fixée à 15,00.

Dans le groupe B, après un match nul lors de ses débuts, Spezia a enchaîné sept victoires consécutives et domine tout le monde. Pour les experts, il y a peu de doutes sur sa victoire en championnat, proposée à 1,65 sur Betpassion. La rivale la plus crédible de l’équipe de Turati est la Reggiana, quatrième du classement à huit longueurs de distance et dont la première place en fin de saison vaut 4 fois la mise. Même cote pour la première place de Ravenna, tandis que Grosseto et Perugia sont plus distancés, proposés respectivement à 20,00 et 30,00.

Dans le groupe C, c’est Potenza qui occupe la tête du classement, mais les préférences des bookmakers vont à Bari et Catania. L’équipe des Pouilles vient d’encaisser sa deuxième défaite de la saison, mais pour les bookmakers, les joueurs de Rastelli sont favoris pour remporter le championnat : cette issue se joue à 2,75, tandis que la première place de Catania, quatrième à six points du sommet, est proposée à 4,00. Salernitana est légèrement en retrait, à 5 fois la mise, tout comme les Lucani, leaders du classement.







