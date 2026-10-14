Serie B : Mantova continue de surprendre. Pour les bookmakers, la montée (cotée à 3,50) est plus qu’un rêve

Quatre victoires et deux matches nuls en six rencontres, avec la possibilité de prendre la première place lors du choc de samedi contre Palerme. Mantoue continue de surprendre et s’affirme de plus en plus comme une valeur sûre en ce début de saison de Serie B, au point que, pour les bookmakers, sa promotion est désormais plus qu’un rêve : les analystes de Planetwin365 et Betflag la proposent à la cote de 3,50. Le favori reste toutefois Palerme, également invaincu (cinq victoires et un match nul), coté à 1,15 pour un retour en Serie A qui lui a échappé à plusieurs reprises ces dernières saisons.





Les spécialistes croient encore en Vérone qui, malgré un début de saison incertain, figure toujours à la cote de 2,00 pour une remontée immédiate dans l’élite, suivi de près par Modène, coté à 2,25. La situation de Cremonese est semblable à celle du club de Vérone : elle aussi a mal commencé son retour en Serie B, mais sa promotion est cotée à 3,50. Parmi les équipes les mieux placées figure également le troisième club tout juste relégué, Pise, coté à 4,00.



