Serie A, Udinese-Lecce en direct

Serie A, 6e journée





Udinese-Lecce 0-2

Buteurs : 11e Gaspar (L), 33e N'Dri (L)





Après quatre défaites consécutives, l'Udinese retrouve les terrains dimanche à 12 h 30 : le club reçoit Lecce au Bluenergy Stadium pour la septième journée de championnat. Les Frioulans doivent mettre fin à cette série négative, tout comme Lecce qui, après un début encourageant, veut se racheter de ses deux derniers revers et prendre de nouveau des points.





UDINESE - Okoye ; Ebosse, Solet, Alaba (Palma à partir de la 46e) ; Vojvoda, Zarraga (Piotrowski à partir de la 46e), Karlstrom, Kamara (Arizala à partir de la 46e) ; Ekkelenkamp, Chakvetadze ; Davis.





LECCE - Falcone ; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo ; Coulibaly (Kaba à partir de la 41e), Ngom, Maleh ; Ndri, Geubbels, Fatah.





Averti : Kamara (U)

LES BUTS





33e - Sur un corner, N'Dri marque de la poitrine au milieu d'une mêlée et prend Okoye à contre-pied !

11e - Sur un corner de Gallo, Gaspar marque de la tête !



