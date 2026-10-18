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Torino FC v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Serie A, Udinese-Lecce en direct

Suivez avec nous EN DIRECT la sixième journée de Serie A.

Serie A, 6e journée


Udinese-Lecce 0-2

Buteurs : 11e Gaspar (L), 33e N'Dri (L)


Après quatre défaites consécutives, l'Udinese retrouve les terrains dimanche à 12 h 30 : le club reçoit Lecce au Bluenergy Stadium pour la septième journée de championnat. Les Frioulans doivent mettre fin à cette série négative, tout comme Lecce qui, après un début encourageant, veut se racheter de ses deux derniers revers et prendre de nouveau des points.


UDINESE - Okoye ; Ebosse, Solet, Alaba (Palma à partir de la 46e) ; Vojvoda, Zarraga (Piotrowski à partir de la 46e), Karlstrom, Kamara (Arizala à partir de la 46e) ; Ekkelenkamp, Chakvetadze ; Davis.


LECCE - Falcone ; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo ; Coulibaly (Kaba à partir de la 41e), Ngom, Maleh ; Ndri, Geubbels, Fatah.


Averti : Kamara (U)

 LES BUTS


33e - Sur un corner, N'Dri marque de la poitrine au milieu d'une mêlée et prend Okoye à contre-pied !

11e - Sur un corner de Gallo, Gaspar marque de la tête !


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