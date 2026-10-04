Serie A, pour le titre de MVP, c’est toujours un duel Martinez-Malen





Lautaro contre Malen, Malen contre Lautaro. Le duel entre les deux buteurs de l’Inter et de la Roma est sans fin et, du classement des buteurs (où le Néerlandais mène avec déjà six réalisations contre quatre pour l’Argentin), se déplace aussi sur la course au titre de MVP de la saison en Serie A. Un prix déjà remporté par Martinez en 2023/2024, dont le doublé est proposé à une cote de 4,00 par les analystes paris de Snai et Sisal. Malen suit de très près, à 5,00, pour ce qui serait la première victoire de cette récompense (instaurée en 2018/2019) pour un joueur de la Roma.

En troisième homme, on retrouve Nico Paz de Côme, affiché à 7,50, tandis qu’il faut monter à 12,00 pour un autre joueur de la Roma, Paulo Dybala, lui aussi protagoniste du superbe début de saison des hommes de Gian Piero Gasperini. Des cotes d’outsider également pour Martin Baturina et Hakan Chalanoglu, à 16,00, tandis qu’à 20 fois la mise apparaissent Marcus Thuram et Federico Dimarco, ce dernier, premier Italien dans les cotes, visant lui aussi le doublé après la saison passée. Toujours dans le registre de l’Italie, parmi les buteurs, le premier Italien est Moise Kean à 33,00, tandis que Francesco Pio Esposito est à 50,00.



