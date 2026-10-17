Nasser Mansi, l'attaquant du Zamalek, a présenté ses excuses pour son dérapage lors de la célébration de son but contre l'Armée rwandaise, hier vendredi, lors du match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique.

Nasser a écrit sur son compte Instagram : « Grand public du Zamalek, vous êtes ma maison, ma famille et mon soutien après Dieu. J'écris ces mots en sentant qu'il est indispensable de m'excuser auprès de chaque supporter du club qui a été contrarié par mon geste de jeter le maillot. C'était une attitude erronée de ma part et je m'en excuse en toute sincérité. Quelle qu'ait été la pression ou l'émotion que j'ai traversées, cela ne justifie pas ce comportement et j'accepte toute sanction. »

Et d'ajouter : « Le club du Zamalek et son public ont un grand mérite envers moi après Dieu, et je ne nierai pas le mérite de l'endroit qui m'a donné la confiance et l'opportunité. Je n'oublie pas l'amour du public, qui a toujours été un appui à chaque but que je marque et à chaque réussite que j'atteins, après la grâce de Dieu et le soutien du club, de son public, de mes coéquipiers et de tous ceux qui se tiennent à mes côtés. »

Il a poursuivi : « Je suis l'un d'entre vous. Pour moi, le Zamalek n'est pas seulement un club, c'est une maison, une famille et une appartenance, et Nasser Mansi n'oubliera pas ce que le Zamalek et son public ont fait pour lui. »

Il a continué : « Nous sommes une seule famille et nous ne laisserons rien nous diviser. Nous pouvons être en désaccord, mais ce que nous avons vécu est plus grand que n'importe quelle situation, et l'amour du Zamalek nous rassemble toujours. »

Il a enchaîné : « Je m'excuse auprès de chaque supporter du Zamalek qui a été contrarié par mon geste, et si Dieu le veut, je rendrai ces excuses sur le terrain par mes performances et mes efforts, et je resterai digne de la confiance que vous me portez. Vive le Zamalek, et vive son grand public. Le public du Zamalek est toujours dans mon cœur. »

Il convient de rappeler qu'Abdel Nasser Mohamed, le directeur sportif du club du Zamalek, a décidé d'infliger une lourde sanction financière à Nasser Mansi après sa célébration offensante, sans en dévoiler les détails jusqu'à présent.







