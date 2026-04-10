Selon un responsable algérien, Infantino a rencontré Tebboune pour l’alerter sur les manœuvres douteuses au sein de la CAF

La récente visite en Algérie du président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a marqué la scène sportive et diplomatique africaine. Loin d’être un simple passage protocolaire, cette visite s’est muée en une plateforme de consultation approfondie sur l’avenir des équilibres au sein de la Confédération africaine de football (CAF).

Une vision présidentielle

Dans des déclarations témoignant d’un poids politique considérable, Mustapha Berraf, président de l’Association des Comités olympiques africains et membre du Comité international olympique, a révélé que l’entrevue entre Infantino et le président algérien Abdelmadjid Tebboune était motivée par la nécessité d’écouter la vision et les recommandations des dirigeants algériens concernant la stabilité du système footballistique continental.

M. Biraf a souligné que cette démarche témoignait de l’intérêt particulier que le président Tebboune porte au sport, considéré comme une puissance douce et un levier de stabilité continentale.

Mises en garde contre des « manœuvres » menaçant la stabilité du sport

M. Berraf a d’ailleurs mis en garde son interlocuteur en lui révélant l’existence de « complots et de manœuvres » ourdis en coulisses au sein de l’instance continentale.

Il a également rappelé les décisions juridiques récentes, très débattues, comme la crise autour de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 et les suites de l’arrêt de la commission d’appel sur le match Maroc-Sénégal.

Il a également insisté sur la nécessité de préserver les instances du football des influences guidées par des agendas étroits, au détriment de l’esprit sportif.

Perspectives d’avenir pour le sport africain

Ces démarches surviennent à un moment charnière pour le sport continental : les observateurs estiment que le président de la FIFA, Gianni Infantino, consulte les dirigeants politiques influents du continent pour obtenir un soutien institutionnel et garantir la mise en œuvre de réformes structurelles au sein de la CAF. et de limiter les conflits régionaux qui commencent à influencer les décisions techniques et juridiques de l’instance continentale.