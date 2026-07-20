Selon un ancien arbitre espagnol, la faute commise par la star argentine ne méritait pas l’expulsion

Alfonso Pérez Borol, ancien arbitre espagnol et consultant pour Radio Marca, a analysé l’intervention de Leandro Paredes sur Rodri lors de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine.

Borol, qui a dirigé 225 rencontres en Liga, a analysé la prestation de l’arbitre slovène Slavko Vinčić, désigné pour officier la finale du Mondial.

Dans des propos rapportés par Marca, il a jugé : « La faute de Paredes méritait clairement un carton jaune, mais on ne peut en aucun cas expulser un joueur pour cette action. »

Il estime également que l’arbitre aurait dû sortir le carton jaune plus rapidement après la faute.

De son côté, le commentateur Raúl Farilla n’a pas partagé l’analyse de Borol sur cette situation, estimant quant à lui que Slavko Vinčić aurait dû brandir un carton rouge à l’encontre du joueur argentin.

Tout au long de la rencontre, il a d’ailleurs critiqué ce qu’il a qualifié de « jeu violent » et d’« agressivité physique » de la part des Argentins, estimant que l’intervention de Paredes méritait une sanction plus sévère qu’un simple avertissement.

Cette séquence illustre la divergence d’opinions entre arbitres et médias qui a accompagné la finale de la Coupe du monde, ponctuée de nombreuses situations controversées et d’accrochages entre les joueurs des deux équipes jusqu’au coup de sifflet final.