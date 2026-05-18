Selon The Athletic, Mohamed Salah serait disposé à prolonger son contrat avec Liverpool, mais sous une condition spécifique

Selon The Athletic, Mohamed Salah envisagerait de prolonger son séjour à Liverpool. La condition pour que l'Égyptien reste plus longtemps est le départ d'Arne Slot du club.

Récemment, des proches de l’attaquant en Égypte ont suggéré qu’il n’avait pas totalement renoncé à l’idée de rester, même s’il avait déjà annoncé son départ, selon la même source.

Pour que ce scénario se concrétise, un changement de direction serait toutefois nécessaire : Salah souhaite le départ de Slot et de son staff, ainsi que celui de plusieurs dirigeants du club.

Ce week-end, après la douloureuse défaite 4-2 contre Aston Villa, l’Égyptien s’est adressé aux supporters via les réseaux sociaux pour évoquer la crise sportive du club. Dans une sortie médiatique surprenante, il a tenu des propos particulièrement blessants à l’égard de l’entraîneur néerlandais.

« J’ai vu ce club passer du scepticisme à la foi, puis finalement au palmarès », a écrit l’ailier droit de 33 ans. « Cela a demandé un travail acharné et j’ai toujours tout donné pour aider Liverpool à y parvenir. Rien ne me rend plus fier que cela. »

« Je veux revoir Liverpool comme cette équipe agressive et offensive que les adversaires redoutent », a déclaré l’ailier. « Liverpool doit être une équipe qui remporte des trophées. C’est le football que je connais et c’est l’identité qui doit revenir et être préservée. »

Et d’adresser un avertissement sans équivoque à Slot : « Aucune place n’est laissée à la négociation : quiconque rejoint Liverpool doit s’y conformer. »

L’Égyptien a rappelé qu’un club du calibre de Liverpool ne peut se contenter de victoires ponctuelles. « Gagner un match de temps en temps n’est pas ce que Liverpool doit incarner », a-t-il déclaré. « Toutes les équipes gagnent des matchs, mais Liverpool doit briguer les titres de manière régulière. »

Sur Instagram, de nombreux coéquipiers actuels et anciens de Liverpool ont liké sa publication. Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliot, Wataru Endo, Roberto Firmino et Georginio Wijnaldum semblent ainsi soutenir ses propos.

Pour appuyer son propos, Salah a ensuite partagé une photo où il pose avec Szoboszlai, Kerkez et Wirtz, comme pour signifier aux supporters : « Voyez, ils me soutiennent. »