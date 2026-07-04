Mohamed Salah, la star de l’équipe nationale égyptienne, a réagi à la qualification des Pharaons pour affronter l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Interrogé par la presse à l’issue de la rencontre, il a confié : « Je ne rêve de rien de précis pour l’instant… Ce dont je veux être fier à l’avenir, c’est d’avoir donné aux gens l’espoir de pouvoir atteindre un niveau d’excellence, en particulier aux enfants, et cela ne doit pas se limiter au football… Mais cela s’applique à chacun dans son domaine, et je veux qu’on dise que Salah nous a donné de l’espoir dans les moments difficiles. »

Il ajoute : « J’essaie de transmettre ces valeurs à Omar Marmoush et à tous ceux qui échangent avec moi. J’espère pouvoir, un jour, regarder ma carrière en arrière et dire que j’ai tracé un beau parcours, tout en affirmant qu’il y a largement de quoi réussir pour tout le monde. »

Interrogé sur ce qui avait changé durant le stage sous la direction de Hossam Hassan, Salah a répondu avec une pointe d’humour : « Il nous frappe entre les deux mi-temps… Rien n’a changé dans ce stage par rapport aux précédents… J’ai suffisamment mûri pour ne plus me laisser influencer par ce qui se dit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le fait que je donne tout ce que j’ai pour la sélection ou non. Je n’ai d’ailleurs rien à expliquer à qui que ce soit… Je connais parfaitement ma valeur et celle de mes coéquipiers en sélection, et je m’efforce de les aider sans leur mettre la pression. »

Il conclut : « Il est important d’entretenir de bonnes relations avec les joueurs de l’équipe nationale ; ainsi, le jour où je partirai, ils diront que j’étais quelqu’un de bien. »

Il a ajouté : « J’éprouve une grande fierté à l’idée d’écrire une belle histoire pour le peuple égyptien… Je répète souvent aux joueurs dans le vestiaire qu’il y a eu des générations qui ont remporté plusieurs fois la Coupe d’Afrique des Nations sans jamais goûter à la Coupe du monde ; c’est pourquoi ce moment pourrait ne pas se reproduire et qu’il faut en profiter, loin de toute pression. »

Il conclut : « Cette génération n’a pas eu la chance de remporter la Coupe d’Afrique des nations, car nous avons perdu deux fois en finale, mais Dieu nous a offert cette opportunité en Coupe du monde. »