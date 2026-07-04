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Abdelmawgood Samir

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Selon les projections d’Opta, l’Égypte aurait des chances de victoire inattendues face à l’Argentine

Argentine vs Égypte
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É.-U.

L'Argentine a peiné pour venir à bout du Cap-Vert.

Selon les projections d’Opta, l’Argentine part largement favorite (79,7 %) face à l’Égypte (20,3 %) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Selon ces projections, l’Égypte aurait 7,4 % de chances d’atteindre les demi-finales, 2,1 % de disputer la finale et seulement 0,5 % de soulever le trophée. Elle pointe ainsi à la avant-dernière place du classement mondial, juste devant le Canada (0,3 %).

Les Pharaons, qui découvrent les huitièmes de finale après avoir éliminé l’Australie aux tirs au but, défieront le tenant du titre, lui-même malmené par le Cap-Vert et qualifié de justesse 3-2 en prolongation.

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