Selon les projections d’Opta, l’Argentine part largement favorite (79,7 %) face à l’Égypte (20,3 %) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Selon ces projections, l’Égypte aurait 7,4 % de chances d’atteindre les demi-finales, 2,1 % de disputer la finale et seulement 0,5 % de soulever le trophée. Elle pointe ainsi à la avant-dernière place du classement mondial, juste devant le Canada (0,3 %).

Les Pharaons, qui découvrent les huitièmes de finale après avoir éliminé l’Australie aux tirs au but, défieront le tenant du titre, lui-même malmené par le Cap-Vert et qualifié de justesse 3-2 en prolongation.