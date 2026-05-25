Après deux saisons, Antonio Conte quitte Naples. C'est à l'issue du dernier match de championnat de la saison contre l'Udinese (1-0) que l'entraîneur a annoncé son départ.

Lors de la conférence de presse qui a suivi son dernier match sur le banc napolitain, il a tiré un bilan empreint de fierté : « Ce fut un immense honneur d’être l’entraîneur de Naples. Deux saisons formidables, une expérience incroyable. »

Il a précisé avoir prévenu le président Aurelio De Laurentiis il y a un mois : « J’ai pris la décision de partir car je sens que le projet touche à sa fin. J’ai appelé le président il y a quelques semaines pour le lui dire. Naples restera toujours comme une maison pour moi », a-t-il ajouté.

Après le départ de Gennaro Gattuso du poste de sélectionneur de l’Italie, Conte s’est présenté comme un candidat naturel pour ce rôle. « Mais il n’y a pour l’instant aucun accord avec la fédération. Mon conseil serait de recruter Pep Guardiola. »

Guardiola quitte Manchester City après dix ans. « Mais la fédération a-t-elle les moyens de recruter Guardiola ? », s’est interrogé Conte. « En tout cas, ce serait mon premier choix. » L’Espagnol a toutefois fait savoir qu’il ne souhaitait plus entraîner dans un avenir proche, ce qui écarte pour l’instant cette option.

Son départ pourrait toutefois profiter à Noa Lang : les deux hommes ne s’entendaient pas.

Prêté en janvier à Galatasaray, où il a également été sacré champion, le Néerlandais retrouvera Naples cet été.