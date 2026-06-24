Selon les dernières informations, le Real Madrid affirme que l’Atlético Madrid va lui céder Álvarez

Selon le journaliste espagnol de renom Josep Pedrol, l’avenir de l’Argentin Julián Álvarez pourrait prendre une tournure inattendue.

Selon ses propres révélations, il a reçu un message direct de sources internes au Real Madrid, assurant que le club merengue est convaincu de pouvoir finaliser l’un des transferts les plus discutés du football espagnol.

Sur le compte officiel de l’émission « El Chiringuito » diffusé sur la plateforme X, Pedrol a affirmé, citant des sources internes au club : « L’Atlético de Madrid va nous vendre Julián Álvarez ».

Ces révélations surviennent alors que le FC Barcelone était jusqu’ici donné favori pour accueillir l’attaquant, plusieurs médias ayant évoqué son souhait de rejoindre le club catalan. au point que l’Atlético avait même menacé de saisir la FIFA pour des négociations présumées avec le joueur alors sous contrat.

La surprise est d’autant plus grande que l’Atlético avait déjà rejeté une offre officielle du Real Madrid de 150 millions d’euros quelques semaines plus tôt, préférant s’en tenir à la clause libératoire colossale de 500 millions d’euros inscrite dans le contrat du joueur.

Ces derniers jours, le dossier Alvarez est devenu l’un des plus brûlants du mercato.

La question qui agite désormais l’Espagne est la suivante : le FC Barcelone parviendra-t-il à s’attacher les services de ce joueur que beaucoup voient comme l’héritier idéal de son attaque, ou le Real Madrid détient-il des atouts cachés qui feraient pencher la balance en sa faveur ?

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