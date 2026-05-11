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ROTTERDAM, 22-03-2026, Stadium de Kuip ,season 2025 2026 , Dutch Eredivisie Football . Match between Feyenoord and Ajax , Picture shows overview during the match Feyenoord - Ajax x202568259x Copyright:Imago
Jeroen van Poppel

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Selon les dernières informations, le Feyenoord serait sur le point d'officialiser l'arrivée de deux joueurs de renom

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Le Feyenoord est sur le point de finaliser sa nouvelle direction. Le club rotterdamois a déjà soumis un contrat à Robert Eenhoorn et Dévy Rigaux, et devrait officialiser ces deux nominations de prestige sous peu, selon le site généralement bien informé Feyenoord Transfermarkt.

Les discussions avec les deux candidats sont en cours. Eenhoorn devrait prendre le poste de directeur général, tandis que Rigaux, actuellement au Club de Bruges, est pressenti pour devenir le nouveau directeur technique. La direction du club souhaite accélérer les négociations dans les jours à venir.

Le nom d’Eenhoorn circulait déjà avec insistance la semaine dernière à Rotterdam. Son arrivée, soutenue en interne, profiterait de sa forte affinité avec le club.

Directeur général d’AZ pendant dix ans, il a acquis une solide réputation en maintenant le club sur une trajectoire sportive et financière stable. Son passage chez les Alkmaarders s’est conclu en 2024.

Le Belge, actuellement sous contrat avec le Club de Bruges où il occupe un poste clé dans la politique sportive, est également considéré comme un candidat au profil solide. Bruges est d’ailleurs toujours en lice pour le titre national.

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Parallèlement, le club du Kuip vise également Said Bakkati, l’actuel entraîneur adjoint du Sparta Rotterdam, déjà passé par Feyenoord sous les époques de Jaap Stam et Dick Advocaat. Il devrait renforcer l’encadrement technique de Robin van Persie.

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