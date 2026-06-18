Selon le sélectionneur de l’Écosse, la Coupe du Monde 2026 au Maroc pourrait surpasser l’édition 2022

À la veille du match très attendu contre le Maroc en Coupe du monde 2026, prévu vendredi soir (heure de la côte Est des États-Unis), Steve Clarke, le sélectionneur de l’Écosse, a affirmé que son équipe se sentait souvent plus à l’aise dans la peau de l’outsider.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, dont les détails ont été rapportés par le journal écossais « The Herald », Clark a déclaré : « Face à des adversaires de haut niveau, nous devons être très bons. Nous en sommes conscients. Mais parfois, la mentalité écossaise nous rend un peu plus à l’aise lorsque nous sommes les outsiders. »

Il a ajouté : « Nous étions favoris contre Haïti, le match a été difficile, mais nous avons gagné. Cette fois, nous sommes outsiders, et parfois, l’Écosse préfère cette position. »

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Le sélectionneur a par ailleurs salué la force des Lions de l’Atlas, déclarant : « Le Maroc a atteint les demi-finales lors de la dernière Coupe du monde, et je pense que cette équipe est tout aussi bonne, voire meilleure, et qu’elle est certainement capable de progresser encore. »

Il a ajouté : « Ils auront l’ambition d’atteindre à nouveau les demi-finales. C’est un défi de taille pour nous face au Maroc… Nous les respectons énormément. »

Concernant la tactique et la composition de son équipe, Clark a déclaré : « Notre approche a fait ses preuves, mais nous avons beaucoup travaillé sur chaque système de jeu. Au fil de mes deux passages sur le banc, j’ai démontré que nous pouvions varier nos schémas tactiques. Nous cherchons toujours à enrichir notre palette : plusieurs systèmes, des joueurs adaptés à chaque rencontre. Vous verrez bientôt ce que nous avons préparé. »

Dans le groupe C, les Écossais défieront le Maroc, ainsi que le Brésil et Haïti.

Les Lions de l’Atlas ont partagé les points avec la Seleção (1-1) lors de la première journée, tandis que les Écossais ont dominé Haïti (1-0).