Selon le Daily Mail, on connaît désormais les substances que Sterling a consommées, et le journal diffuse même des images de l’accident

Selon le Daily Mail, qui a obtenu des images de la scène, l’attaquant de Feyenoord Raheem Sterling a été impliqué jeudi matin dans un accident de la route en Angleterre.

Jeudi vers 9 h, sur l’autoroute M3 en Angleterre, l’attaquant de 31 ans a perdu le contrôle de sa Lamborghini Urus et heurté la glissière de sécurité.

Refusant de se soumettre au test de dépistage de drogues réclamé par les forces de l’ordre, il a été interpellé par les agents britanniques.

Il est actuellement soupçonné de conduite sous l’emprise de stupéfiants. Une enquête est également en cours pour conduite dangereuse, possession d’une substance de classe C et refus de fournir un échantillon requis pour les analyses. L’attaquant a été libéré sous caution.

Selon le tabloid, les images laisseraient apparaître que le joueur aurait sniffé du protoxyde d’azote juste avant la collision.

Le tabloid a aussi recueilli le témoignage d’une personne présente sur les lieux, qui affirme avoir tenté d’avertir l’international anglais : « Il zigzaguait de gauche à droite. J’ai essayé de l’alerter en allumant mes feux de détresse, mais cela n’a servi à rien. »

« Quatre ou cinq voitures ont dû l’éviter. J’ai vu dans mon rétroviseur qu’il percutait la glissière de sécurité. Ça aurait pu être bien pire : avec une voiture aussi puissante, s’il avait appuyé sur l’accélérateur, il aurait traversé la barrière. »







