Les performances impressionnantes d’Ismael Saibari lors de la Coupe du monde sont également saluées en Allemagne. La presse allemande assure que le Bayern Munich impatiente d’accueillir l’international marocain.

« Même le Bayern Munich s’en réjouit ! », titre Bild. « Ismael Saibari (25 ans), qui rejoindra le club bavarois la saison prochaine, a inscrit une merveille de but lors de la victoire 1-0 du Maroc face à l’Écosse dans le groupe C de la Coupe du monde. La Bundesliga peut se réjouir de l’arrivée de cet attaquant ! »

Rik Elfrink, journaliste du PSV pour l’Eindhovens Dagblad, a confirmé en début de semaine que le transfert était entré dans sa phase finale. Selon la presse allemande, le milieu offensif passera sa visite médicale mardi prochain aux États-Unis, une formalité selon les observateurs.

Le Bayern versera jusqu’à 55 millions d’euros, un investissement que BILD juge pleinement justifié : « À Munich, on savoure déjà l’arrivée de cette star. Chaque action qu’il réalise à la Coupe du monde renforce son valeur ! Quel but ! »

Kicker souligne que le joueur s’impose comme « l’un des visages de la Coupe du monde ». « Il a marqué contre le Brésil, puis, après seulement 71 secondes et à la vitesse de 115 km/h, contre l’Écosse. Il a aussi déclenché plusieurs autres actions offensives dangereuses, dont une frappe repoussée par la barre transversale. »

Le portail allemand Spox, qui anticipe déjà son impact en Bundesliga après son titre de Joueur de l’année en Eredivisie, note toutefois que le Marocain garde la tête froide : « Suis-je l’une des révélations de la Coupe du monde ? Je ne sais pas. C’est aux spectateurs et aux journalistes d’en juger. »

Il se dit simplement « très fier de ce que je réalise actuellement avec le Maroc au Mondial. C’est un rêve d’enfant que de jouer avec son pays à la Coupe du monde, et ce rêve s’est réalisé. Nous avons nos objectifs et nous allons tout mettre en œuvre pour les atteindre, mais nous prenons les matchs les uns après les autres. Je pense que nous pouvons aller très loin », conclut Saibari.