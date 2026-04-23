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Selon l’Algemeen Dagblad, le nom du successeur pressenti de Dennis te Kloese à la tête du Feyenoord est connu

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Selon l’Algemeen Dagblad, Robert Eenhoorn demeure le candidat idéal pour succéder à Dennis te Kloese au poste de directeur général du Feyenoord. Te Kloese, actuellement en fonction, quittera le stade De Kuip le 1er juillet.

Nommé directeur général en 2021, il avait également repris le portefeuille technique après le départ de Frank Arnesen.

Le dirigeant de 51 ans et le Conseil de surveillance du club ont convenu qu’il était préférable de mettre fin à leur collaboration après quatre ans et demi, afin de permettre à Te Kloese de relever de nouveaux défis.

Le club de Rotterdam doit désormais trouver un nouveau directeur général et, parallèlement, un directeur technique.

Selon Mikos Gouka, spécialiste du club, Eenhoorn est le candidat idéal pour ce premier poste, même si l’on ignore encore s’il est intéressé.

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« Son manque d’affinité avec le président du conseil de surveillance, Toon van Bodegom, est un secret de polichinelle à De Kuip », conclut Gouka.

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