Selon Het Parool, Jordi Cruijff se serait mis à dos l’ensemble d’un département d’Ajax

Selon une enquête du Het Parool, le secteur du recrutement de l’Ajax est en proie à un profond malaise. Les recruteurs estiment que le directeur technique Jordi Cruijff ignore leurs recommandations et ne retient que les conseils de son proche collaborateur Joel Lara. Cette situation pousserait plusieurs d’entre eux à envisager de quitter le club.

« Cruijff ne s’intéresse guère aux résultats du département de recrutement », constate le quotidien amstellodamois. Depuis son arrivée au Johan Cruijff ArenA, il ne se serait pas encore approprié les méthodes de travail ni les rapports de ses recruteurs. Cruijff semble accorder davantage de crédit à Lara, son « recruteur en chef », avec qui il a déjà collaboré au Maccabi Tel Aviv et au FC Barcelone.

Lors de ses négociations, Cruijff aurait même posé comme condition que son confident obtienne un poste à Amsterdam. « L’Ajax a accepté, bien conscient que Cruijff remettait en cause l’organisation en place », indique la source. Selon un proche du dossier, l’ancien dirigeant ne serait pas impressionné par le travail réalisé par le département ces dernières années.

Selon Het Parool, Cruijff est désormais informé de ce malaise et, avec Lara, il a récemment porté plus d’attention au département. Malgré ces efforts, plusieurs recruteurs envisagent toujours de partir.

Le directeur du football, Marijn Beuker, subirait lui aussi l’influence grandissante de Cruijff. Le directeur technique décide désormais de tout au sujet du Jong Ajax et de l’équipe U19, des prérogatives qui relevaient auparavant de Beuker.

Un initié résume ainsi la situation : « À chaque nouveau directeur technique, le vent tourne. Des réserves sont également émises quant à la qualité des dirigeants techniques actuels. »

Bart Sanders, observateur de l’Ajax, a sévèrement critiqué Cruijff cette semaine dans le Pantelic Podcast. Selon lui, le « directeur technique » agirait en solitaire au sein du club et n’aurait même pas encore rencontré l’ensemble du service de recrutement. Une analyse que Mike Verweij, autre observateur du club, juge toutefois absurde.

« Marc Overmars avait Gerry Hamstra comme bras droit. À l’Ajax, Daniël de Ridder, chargé des aspects juridiques, et Siem de Jong, en tant que directeur technique, ont été placés aux côtés de Cruijff. Marc Overmars pouvait compter sur Henk Veldmate, un chef de recrutement très respecté et compétent. Et Jordi Cruijff dispose de Joel Lara », explique-t-il dans Kick-Off, le podcast du De Telegraaf.