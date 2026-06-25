Selon Fabrizio Romano, « c’est officiel » : Manchester United prête à nouveau André Onana

André Onana restera entre les poteaux de Trabzonspor la saison prochaine. Selon les journalistes Yagiz Sabuncuoglu et Fabrizio Romano, le club turc a trouvé un accord avec Manchester United pour une nouvelle période de prêt.

Les deux clubs ont trouvé un accord pour un nouveau prêt, et une entente doit encore être finalisée avec le gardien lui-même.

Trabzonspor versera une indemnité de prêt à Manchester United, dont le montant exact n’a pas été dévoilé.

Âgé de trente ans, Onana avait rejoint l’Inter en 2022 après un passage réussi à l’Ajax, avant d’être transféré à Manchester United douze mois plus tard pour un peu plus de cinquante millions d’euros.

Au cours des deux saisons suivantes, le Camerounais s’est imposé comme un pilier dans les cages d’Old Trafford. L’arrivée de Senne Lammens a changé la donne l’année dernière.

Prêté au club turc la saison passée, il a disputé 33 matchs officiels et gardé ses cages inviolées à six reprises.

La saison prochaine, il sera donc de nouveau dans les cages du numéro trois de la dernière saison de Süper Lig. À Manchester United, Onana est encore sous contrat jusqu’en milieu d’année 2028.