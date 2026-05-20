Selon ESPN, Memphis Depay, l’attaquant des Oranje, ne voyagera pas en Uruguay jeudi pour affronter Peñarol en Copa Libertadores. Son éventuelle participation aux rencontres du week-end prochain demeure par ailleurs incertaine.

En mars, Ronald Koeman avait indiqué qu’il ne convoquerait Memphis pour la Coupe du monde que s’il était à 100 % de ses capacités, avant de préciser qu’un joueur même légèrement diminué pourrait tout de même s’avérer utile.

Depuis mars, l’attaquant n’a toujours pas rejoué avec les Corinthians : son retour, initialement prévu il y a deux semaines, a été retardé en raison d’une blessure à la cuisse.

Selon ESPN, l’attaquant ressent désormais une gêne dans l’autre jambe, un phénomène fréquent lors d’une rééducation. Les Corinthians préfèrent donc ne prendre aucun risque.

Le club brésilien ne le alignera que lorsqu’il sera complètement rétabli, craignant d’aggraver sa blessure tout en souhaitant prolonger son contrat.

L’attaquant restera donc au Brésil pour soigner son problème musculaire et son retour sur les terrains n’est pas encore fixé.

Or ce match face à Mineiro sera le dernier avant l'annonce, le 27 mai, de la liste définitive de Ronald Koeman pour la Coupe du monde.