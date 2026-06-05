Selon ESPN, Feyenoord connaît précisément le montant restant à percevoir concernant le transfert de Jeyland Mitchell

Selon ESPN, le transfert définitif de Jeyland Mitchell au Sturm Graz rapporte 2,1 millions d’euros au Feyenoord.

Plus tôt cette semaine, les deux clubs avaient confirmé que Mitchell resterait en Autriche après cette saison, sans dévoiler les modalités financières.

Selon la branche sud-américaine de la chaîne officielle de la VriendenLoterij Eredivisie, le club autrichien versera 1,8 million d’euros au Feyenoord.

À cette somme s’ajoutent environ 300 000 euros issus de la structure de prêt initiale, portant le montant total de la transaction à 2,1 millions d’euros.

Feyenoord encaisse ainsi une perte modeste sur le jeune défenseur central de 21 ans, arrivé au Kuip avec de grands espoirs. En 2024, le club l’avait recruté 2,5 millions d’euros auprès du Costa Ricain Alajuelense.

Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en milieu d’année 2029, il ne disposait cependant d’aucune perspective de temps de jeu sous les ordres de Robin van Persie.

Le joueur, qui compte 24 sélections avec le Costa Rica, quitte Rotterdam après seulement 199 minutes de jeu, réparties sur neuf matchs, dont plusieurs en Ligue des champions.