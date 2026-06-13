Le club saoudien d’Al-Ahli a été pris de court par un rebondissement concernant l’avenir de son entraîneur allemand, Matthias Jaissle. Selon des médias italiens, les négociations entre le technicien et le Milan AC sont bien avancées en vue d’une prise de fonction à la tête de l’équipe dans les prochains mois.

Sous contrat avec Al-Ahli jusqu’en 2027, l’Allemand a mené le club saoudien vers des performances de haut niveau ces derniers mois, attirant l’attention de plusieurs grands clubs européens. Le Milan AC, en quête d’un nouvel entraîneur pour retrouver les avant-postes nationaux et continentaux, serait en pole position pour obtenir ses services.

Ces derniers jours, le nom de l’Allemand a circulé avec insistance du côté des « Rossoneri », les rumeurs évoquant même des contacts directs entre les deux parties en vue d’un accord estival.

Selon le journaliste italien Daniele Longo, les dirigeants milanais ont tenu une réunion en visioconférence avec Yaisle ces dernières heures pour évoquer les détails du projet sportif et les perspectives futures du club.

Selon le journaliste, l’entraîneur allemand s’est montré très enthousiaste à l’idée de vivre cette expérience et de faire son retour sur les terrains européens au sein de l’un des plus grands clubs du Vieux Continent, soulignant que les négociations avançaient de manière positive entre les deux parties.

Selon la même source, le technicien allemand se serait dit prêt à renoncer à une part substantielle de ses émoluments actuels, acceptant de laisser derrière lui un salaire annuel d’environ 11 millions d’euros pour faciliter son arrivée chez les Rossoneri.

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Cette position traduit son envie de prendre les commandes du club lombard, d’autant que Milan constitue une étape prestigieuse pour tout jeune entraîneur désireux de s’imposer parmi les grands stratèges européens.

Reste que, malgré l’avancée des discussions, Al-Ahli conserve toujours le contrat de son entraîneur, ce qui implique qu’un accord global devra être trouvé entre toutes les parties dans les prochains jours pour finaliser son départ.

Les supporters d’Al-Ahly suivent donc avec fébrilité l’évolution des discussions, redoutant de perdre un technicien qui a bâti une équipe solide et ramené le club dans la course au titre, tandis que Milan entend bien poursuivre ses efforts pour convaincre Yassine de revenir sur le Vieux Continent.