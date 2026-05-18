Sélection autrichienne pour la Coupe du monde : Paul Wanner est retenu, Gernot Trauner reste en lice

Le sélectionneur national Ralf Rangnick a dévoilé lundi la liste des joueurs autrichiens retenus pour la Coupe du monde. Paul Wanner, joueur du PSV, accompagnera son pays à la phase finale du championnat du monde. Gernot Trauner, joueur du Feyenoord, n'en fait pas partie.

En mars, le natif d’Autriche – qui a grandi en Allemagne et aurait donc pu opter pour la sélection allemande – avait annoncé son choix de porter le maillot autrichien.

Le jeune milieu de terrain de 20 ans, qui compte déjà deux sélections obtenues fin mars, figurera donc sur la liste autrichienne pour la Coupe du monde cet été.

Même si le défenseur de 34 ans reste sur la liste des suppléants, il n’a disputé que cinq matchs officiels cette saison avec Feyenoord en raison d’une blessure au tendon d’Achille.

Le droitier totalise seize sélections, dont plusieurs à l’Euro 2024, et a disputé son dernier match en mars 2025.

Outre Wanner, la sélection autrichienne comprend d’autres anciens pensionnaires de l’Eredivisie : Marko Arnautovic (ex-FC Twente), Florian Grillitsch (ex-Ajax) et Phillipp Mwene (ex-PSV). Des cadres comme David Alaba, Marcel Sabitzer et Konrad Laimer font également partie du groupe.

L’Autriche entamera sa Coupe du monde le 17 juin face à la Jordanie, avant d’affronter l’Argentine le 22 juin et l’Algérie le 28 juin.

La sélection autrichienne complète pour la Coupe du monde :

Gardiens : Alexander Schlager (Red Bull Salzbourg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen), Patrick Pentz (Bröndby IF).

Défenseurs : David Affengruber (Elche CF), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Brême), Philipp Lienhart (SC Fribourg), Philipp Mwene (FSV Mayence 05), Stefan Posch (FSV Mayence 05), Alexander Prass (TSG Hoffenheim) et Michael Svoboda (Venezia).

Milieux de terrain : Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Brême), Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), Paul Wanner (PSV), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg).

Attaquants : Marko Arnautovic (Crvena Zvezda), Michael Gregoritsch (FC Augsbourg), Saša Kalajdzic (LASK Linz).