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FBL-ARAB-CUP-2025-JOR-MARAFP
Traduit par

Sektioui choisit son onze de la dernière chance face au Koweït

Oman vs Koweït
Oman
Koweït
Gulf Cup
T. Sektioui
Oman
Koweït
Maroc

Tarek Sektioui, le sélectionneur de la sélection d'Oman, a dévoilé son onze de départ pour affronter la sélection du Koweït en clôture du premier tour de la Coupe du Golfe Arabique « Gulf Cup 27 ».

La rencontre se déroule au stade Prince Abdullah Al-Faisal, dans la ville de Djeddah, qui accueille le tournoi jusqu'au 6 octobre prochain.

Les deux sélections évoluent au sein du groupe 1, qui comprend également l'Arabie saoudite et l'Irak.

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Voici la composition établie par Sektioui pour le match entre Oman et le Koweït :

Le gardien Ibrahim Al-Mukhaini, Harib Al-Saadi, Ahmed Al-Kaabi, Amjad Al-Harthi, Mosaab Al-Shaqsi, Khalid Al-Braiki, Jameel Al-Yahmadi, Nasser Al-Rawahi, Hussein Al-Shahri, Abdul Salam Al-Shukaili, Issam Al-Subhi.

De son côté, la composition du Portugais Hélio Sousa pour la sélection du Koweït se présente ainsi :

Le gardien Abdulrahman Al-Fadhli, Rashid Al-Dosari, Fahad Al-Hajri, Abdulaziz Mehran, Moaz Al-Dhafiri, Khalid Al-Murshed, Jassim Al-Matar, Mahdi Dashti, Mohammed Daham, Eid Al-Rashidi, Shabib Al-Khaldi.

La sélection d'Oman espère que l'Irak trébuchera ce soir face à l'Arabie saoudite, afin d'assurer sa qualification pour les demi-finales, en cas de victoire contre le Koweït.

La sélection du Koweït avait fait ses adieux au tournoi après ses défaites lors des deux dernières journées face à l'Arabie saoudite et à l'Irak.

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