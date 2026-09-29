Tarek Sektioui, le sélectionneur de la sélection d'Oman, a dévoilé son onze de départ pour affronter la sélection du Koweït en clôture du premier tour de la Coupe du Golfe Arabique « Gulf Cup 27 ».

La rencontre se déroule au stade Prince Abdullah Al-Faisal, dans la ville de Djeddah, qui accueille le tournoi jusqu'au 6 octobre prochain.

Les deux sélections évoluent au sein du groupe 1, qui comprend également l'Arabie saoudite et l'Irak.

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Voici la composition établie par Sektioui pour le match entre Oman et le Koweït :

Le gardien Ibrahim Al-Mukhaini, Harib Al-Saadi, Ahmed Al-Kaabi, Amjad Al-Harthi, Mosaab Al-Shaqsi, Khalid Al-Braiki, Jameel Al-Yahmadi, Nasser Al-Rawahi, Hussein Al-Shahri, Abdul Salam Al-Shukaili, Issam Al-Subhi.

De son côté, la composition du Portugais Hélio Sousa pour la sélection du Koweït se présente ainsi :

Le gardien Abdulrahman Al-Fadhli, Rashid Al-Dosari, Fahad Al-Hajri, Abdulaziz Mehran, Moaz Al-Dhafiri, Khalid Al-Murshed, Jassim Al-Matar, Mahdi Dashti, Mohammed Daham, Eid Al-Rashidi, Shabib Al-Khaldi.

La sélection d'Oman espère que l'Irak trébuchera ce soir face à l'Arabie saoudite, afin d'assurer sa qualification pour les demi-finales, en cas de victoire contre le Koweït.

La sélection du Koweït avait fait ses adieux au tournoi après ses défaites lors des deux dernières journées face à l'Arabie saoudite et à l'Irak.