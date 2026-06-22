Séisme aux studios de « L’Équipe » : une présentatrice célèbre a disparu après la crise liée à Doku et à la paternité

Il n’a fallu que trois jours pour qu’une simple remarque, prononcée en direct dans une émission matinale, se transforme en crise médiatique transcontinentale.

La journaliste a temporairement disparu des écrans après avoir qualifié la naissance de l’enfant de la star belge Jérémy Doku de « moment dégoûtant où le père est inutile ». Ses propos ont provoqué un tollé : la chaîne a présenté des excuses, les joueurs ont réagi avec vigueur et le public attend désormais de connaître le sort de la journaliste.

Lundi matin, la journaliste n’était pas présente à l’antenne pour présenter « L’Équipe du Choc », trois jours après ses déclarations sur le joueur international belge Jérémy Doku et la question de la paternité, qui ont provoqué une vague de condamnations en France et à l’étranger.

Son nom a été retiré de la grille des programmes télévisés publiée dans l’édition papier du quotidien sportif, avant que son absence ne soit officiellement confirmée à 11 heures précises. Le commentateur sportif et ancien joueur Pierre Bobi a alors été chargé de prendre les commandes de l’émission sans évoquer la polémique.

Selon Le Parisien, le flou persiste quant à son avenir : l’absence est-elle temporaire ou sanction ? La journaliste garde le silence.

La chaîne a publié un communiqué sur les réseaux sociaux, également diffusé en début d’émission lundi, pour « se dissocier de propos sans rapport avec les valeurs du groupe » et présenter ses excuses « au joueur concerné ainsi qu’à son public ».

Les propos à l’origine de la polémique

La polémique a éclaté vendredi, lorsque l’émission a commenté la décision de Jérémie Doku de quitter temporairement le stage de la sélection belge pour rejoindre sa femme, sur le point d’accoucher pendant la Coupe du monde. C’est alors que la journaliste a tenu des propos controversés.

D’un ton acerbe, elle avait déclaré : « Quand on a la chance de participer à la Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui rêveraient d’être à ta place, et toi, tu vas tout laisser tomber pour assister à la naissance de ton enfant, ce qui est un moment répugnant, excuse-moi, où le père ne sert à rien… Son rôle se résume à celui d’un figurant. »

Répercussions mondiales et colère des joueurs

La polémique a dépassé les frontières françaises : en Angleterre, l’attaquant international Oliver Watkins a défendu Doku en conférence de presse, dénonçant vivement les propos de la journaliste et rappelant que « la famille passe avant tout ».