Séisme au Campus : un autre dirigeant quitte le Bayern Munich

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Le Bayern Munich s’est séparé de Florian Zahn, responsable du scouting et de la planification des effectifs du football de jeunes. Le club le plus titré d’Allemagne l’a annoncé mercredi.

Dans son communiqué officiel, le Bayern a évoqué une séparation « d’un commun accord », décidée à l’issue de « bonnes discussions ». Zahn avait quitté Chelsea pour rejoindre le campus du Bayern à l’été 2019. Il a donc travaillé plus de sept ans pour le club munichois.

« Florian et son équipe ont découvert ces dernières années de nombreux joueurs talentueux qui ont accédé au football professionnel ou sont sur le point de le faire. Nous le remercions pour son travail et lui souhaitons le meilleur pour la suite », a déclaré le directeur sportif Christoph Freund pour saluer le travail accompli par Zahn ces dernières années.

Zahn a lui aussi dressé un bilan positif de son passage à la Säbener Straße. Il s’est dit rempli de « fierté et d’une grande gratitude » d’avoir eu la possibilité de travailler pour le « club de son cœur ». « Après sept ans au club, le moment me semble venu de poursuivre mon développement personnel et professionnel. Je me réjouis de ce qui m’attend et je resterai profondément attaché au Bayern. Un grand merci à mon équipe ainsi qu’à tous mes supérieurs et collègues qui m’ont soutenu tout au long de ce parcours. »

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Qui d’autre a dû quitter le Bayern Munich ?

Zahn est le deuxième dirigeant à quitter le Bayern en très peu de temps. Début novembre, le club le plus titré d’Allemagne avait annoncé qu’il se séparerait également de Nils Schmadtke, responsable du scouting. Là aussi, il était question d’une séparation d’un commun accord.

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Le contrat de travail de Schmadtke court désormais jusqu’au 31 janvier 2027. Il quittera ensuite le club. Initialement, il était lié au Bayern jusqu’à l’été 2027.

La séparation avec Schmadtke n’avait rien de surprenant. Son style de management lui avait valu des critiques en interne. Le fils de Jörg Schmadtke, ancien gardien de but et dirigeant de Bundesliga, était considéré à Munich comme un proche du directeur sportif Max Eberl. Tous deux avaient déjà travaillé ensemble au Borussia Mönchengladbach. Selon kicker, les dirigeants du Bayern prévoient de désigner son successeur en interne.