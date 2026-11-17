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Sean Steur critique vivement les Espoirs néerlandais. Selon le milieu de terrain, l’équipe du sélectionneur Michael Reiziger a joué avec le feu lors du match de barrage perdu 2-3 face aux Espoirs danois.

À Almere, les Espoirs néerlandais ont été menés 0-2 puis 1-3 et ont souvent semblé nerveux. Les buts de Thom van Bergen et Devin Haen leur ont tout de même permis de décrocher leur billet pour l’Euro.

« Notre début de match a été incroyablement mauvais. On joue très différemment quand on sait qu’on mène 3-0. C’est tout simplement difficile, alors qu’on pense justement que ce sera très facile », déplore Steur après la rencontre au micro d’ESPN.

Pendant le match, Steur a craint le scénario catastrophe d’une non-qualification pour l’Euro. « On ne veut pas se retrouver sur Internet pour une chose pareille. Surtout quand on joue à domicile. Ce ne serait pas très bon pour notre image. »

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Le capitaine Givairo Read est lui aussi mécontent. « Nous ne gagnions aucun duel, le Danemark était beaucoup plus combatif et beaucoup plus incisif. Ce n’est tout simplement pas possible. C’est un match où tout se joue. »

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Read est soulagé que les Espoirs néerlandais se soient repris et aillent finalement à l’Euro. « Je suis vraiment soulagé. Nous nous sommes fait peur, mais nous avons notre billet. Je pense que nous nous sommes battus comme une grande famille, alors j’en suis heureux. »

L’Euro se déroulera du 16 juin au 3 juillet 2027 en Albanie et en Serbie.

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Le tirage au sort de la phase finale de l’été prochain aura lieu le 29 novembre. La cérémonie se tiendra à Belgrade.