Sean Steur a quitté l’Ajax pour rejoindre Newcastle, en raison de la présence d’un autre joueur

Sean Steur réclamait une place de titulaire assurée à l’Ajax, mais le club amstellodamois ne pouvait lui offrir cette garantie. D’après Sky Sports et De Telegraaf, c’est la raison de son départ de la Johan Cruijff ArenA.

Mardi matin, l’Algemeen Dagblad a soudainement annoncé le transfert de Steur à Newcastle United. Le milieu de terrain rapporte 27 millions d’euros à l’Ajax.

Un accord était déjà trouvé pour une prolongation jusqu’en 2030, mais le père du joueur est intervenu pour connaître les intentions de Jordi Cruijff.

Le dirigeant n’a pu lui garantir un statut de titulaire pour la saison à venir, en raison de la prolongation de Jorthy Mokio. Les discussions sur une nouvelle prolongation ont donc été abandonnées.

Le joueur et son entourage ont donc exploré d’autres options et opté pour Newcastle, où il devra faire oublier Sandro Tonali, transféré pour 115 millions d’euros.

Au total, Steur a disputé 26 matchs avec l’équipe première de l’Ajax et inscrit un seul but, lors du « Klassieker » contre Feyenoord (1-1).







