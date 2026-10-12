Scudetto : l’Inter prend de l’avance et domine de plus en plus les cotes, la Roma seule véritable rivale selon les bookmakers

La Serie A reprend sous le signe de l’Inter. Les joueurs de l’Inter battent nettement Parme 3-0 et restent en tête du classement à égalité avec la Lazio, tout en distançant la Roma, tenue en échec à Côme. Selon les analystes de 888sport, les résultats du week-end placent Lautaro et ses coéquipiers plus que jamais en position de favoris pour conserver leur titre de champion d’Italie, avec une cote de 1,38, en baisse par rapport à 1,75 lors de la journée précédente. L’écart se creuse avec la Roma de Gasperini, dont la cote est passée de 4,00 à 5,50 sur Betpassion.





Les chances de retour de l’AC Milan, de Côme et de la Juventus s’amenuisent elles aussi, chacun n’ayant pris qu’un point. Toujours invaincu, l’AC Milan est le troisième favori des bookmakers à 13,00, devant la Juventus et Côme, tous deux cotés à 15,00, comme Napoli, seule équipe du groupe des poursuivants de l’Inter à avoir gagné ce week-end. La Lazio reste en tête du classement et signe le meilleur début de saison de son histoire, mais les experts jugent ses chances de titre minces : une première place finale des joueurs de Gattuso rapporterait 46 fois la mise.