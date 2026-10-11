Perr Schuurs est très impressionné par Tolu Arokodare. Le défenseur du NEC n’a pas pu empêcher l’attaquant de l’Ajax de marquer, mais il a tout de même quitté la Johan Cruijff ArenA avec un point.

« Je m’attendais déjà à beaucoup. Mais quand le match a commencé, c’était en réalité encore plus que ce que j’avais imaginé avant », a déclaré Schuurs après la rencontre à Amsterdam au micro de De Telegraaf.

« Pas seulement au niveau de la puissance, mais aussi de l’intelligence », Tolu reçoit les compliments de son garde du corps. « Je savais qu’il était grand et fort, mais il peut aussi sauter extrêmement haut. Cette combinaison de taille, de timing et de puissance, on ne la voit pas souvent. Je pense qu’il est vraiment un atout pour l’Eredivisie. »

Schuurs a joué un certain temps à Torino, en Serie A. Le défenseur a régulièrement été opposé à des attaquants de tout premier plan durant sa période italienne, mais le Limbourgeois n’avait encore jamais croisé un attaquant comme Tolu.

« Honnêtement, non. J’ai joué quatre ans en Eredivisie et je n’avais encore jamais affronté un attaquant comme ça. Et en Italie, on ne voit pas souvent ce type de profil non plus. Les gens citent Lukaku, mais c’est quand même un autre type de joueur. Tolu aime davantage recevoir le ballon sur la poitrine ou dans les airs », Schuurs a vécu une soirée compliquée face à l’attaquant nigérian.

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Schuurs a savouré son retour à l’ArenA. Il y a même eu des applaudissements lorsqu’il a été remplacé. « Honnêtement, je n’avais pas compris que c’était pour moi. Sinon, j’aurais moi aussi applaudi le public en retour. »

« Je pensais que les applaudissements étaient pour Tolu, parce qu’il était remplacé lui aussi. Mais si c’était pour moi, alors je lui en suis bien sûr très reconnaissant », a poursuivi Schuurs. « J’ai vécu de belles années ici. J’ai aussi reçu un beau cadeau de l’association des supporters. Un cadre photo avec toutes sortes de photos et de souvenirs de mon passage ici. C’est très spécial. »