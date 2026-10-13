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L'ancienne star de Manchester United réclame de meilleurs transferts

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Paul Scholes, légende de Manchester United, estime que son ancien club ne remportera pas la Premier League tant qu'il n'aura pas remplacé sa charnière centrale composée de Harry Maguire et Lisandro Martinez.

Le mauvais début de saison de Manchester United s'est poursuivi samedi dernier, l'équipe de Michael Carrick n'ayant réussi qu'à arracher un match nul 1-1 face à Tottenham, réduit à dix.

Tottenham, qui occupait la dernière place du classement avant son déplacement à Old Trafford, a dominé les débats pendant de longues périodes et a gâché plusieurs occasions de prendre l'avantage.

Bryan Mbeumo a réussi à briser l'égalité contre le cours du jeu à 20 minutes de la fin de la rencontre, avant que Tottenham ne soit réduit à dix, Rodrigo Bentancur ayant été expulsé pour un coup de tête sur Luke Shaw. Malgré cela, Dominic Solanke a égalisé pour les Spurs dans les derniers instants.

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Scholes a été très déçu par la prestation de Manchester United et estime qu'un mercato estival décevant commence déjà à peser négativement sur son ancien club.

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Scholes a déclaré dans le podcast « The Good, The Bad & The Football » : « Tottenham était dernier du championnat avant le match de samedi, et ils ont totalement dominé Manchester United. »

Il a ajouté, selon le journal anglais « Metro » : « On parle beaucoup des recrues, n'est-ce pas ? L'idée, c'est d'améliorer son équipe, et quelqu'un comme Elliot Anderson les rendrait meilleurs, mais je ne suis pas sûr que les joueurs qu'ils ont fait venir les rendront meilleurs. »

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Et de poursuivre : « Je pense qu'ils sont bons dans les zones offensives, mais regardez leurs deux défenseurs centraux : c'est un secteur du terrain qui n'a pas été traité depuis de très nombreuses années. »

Il a continué : « Nous avons les mêmes défenseurs centraux depuis deux ou trois ans, et nous savons que nous n'y arriverons pas avec eux. Nous ne gagnerons jamais la Premier League avec eux. »

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Il a conclu ses propos : « Manchester United a besoin d'une nouvelle ligne défensive. »



